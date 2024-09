Premier, tonfo United col Liverpool. I tifosi rimpiangono McTominay: "Avrebbe fatto la differenza!”

Che batosta per il Manchester United di Erik ten Hag. Tonfo pesantissimo a Old Trafford per la sconfitta sonora da 3-0 contro il Liverpool delle meraviglie di Arne Slot, che è letteralmente volato grazie alla doppietta di Luis Diaz e la rete di Salah.

Reds a punteggio pieno, con il primo posto condiviso con il Manchester City a pari punti. Red Devils invece che sprofondano clamorosamente nelle zone basse di classifica, insabbiati a soli 3 punti in 3 giornate. Nell’occhio nel ciclone, oltre al tecnico dei Red Devils Ten Hag, il centrocampo orfano di Scott McTominay. Lo scozzese acquistato dal Napoli è molto rimpianto dai tifosi dello United, che scrivono sui social: “Questa è la partita in cui avevi bisogno di McTominay... avrebbe fatto la differenza!”, “Il centrocampo è molto scoperto, Casemiro non dovrebbe mai più essere titolare”, “Mainoo è sfinito e ha bisogno di riposo”.