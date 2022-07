“Prendete Acerbi, non Kim”, tifosi Fenerbahce inondano i social: non vogliono perdere il loro pilastro

Tifosi turchi, quelli che seguono il Fenerbahce, scatenati sui social. Temono di perdere Kim Min-jae, forte difensore trattato dal Napoli

Tifosi turchi, quelli che seguono il Fenerbahce, scatenati sui social. Temono di perdere Kim Min-Jae, forte difensore trattato dal Napoli, primo obiettivo per sostituire Koulibaly, e per questo sotto ogni post legato a notizie sul difensore sudcoreano scrivono diversi commenti in cui 'criticano' il giocatore quasi a voler raffreddare l'entusiasmo dei dirigenti del Napoli e degli stessi tifosi azzurri. Viceversa, gli stessi supporters turchi, molto attenti sui social alle vicende di mercato, elogiano Acerbi e sotto ogni notizia legata al centrale della Lazio spingono per il suo arrivo considerandolo un difensore molto forte.