Lo juventino Zampini: “Inter non commenta, ha i giornali amici che lo fanno per lei”

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Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, tramite X si è espresso così sulla vicenda Rocchi e gli arbitri desiderati dall'Inter

Massimo Zampini, giornalista di fede juventina, tramite X si è espresso così sulla vicenda Rocchi e gli arbitri desiderati dall'Inter: "Al momento non si sa molto e comunque l'Inter non ha bisogno di commentare, ha i soliti giornali amici che lo fanno per lei. Ma mi permetto un umile suggerimento: se conoscessero la storia, invece di limitarsi a godersi smoking bianco e prescrizione, saprebbero che difese del tipo "ma quella partita l'abbiamo persa", "ci fu quell'errore contro di noi", "quello scudetto lo hanno vinto altri" le abbiamo già utilizzate noi 20 anni fa mentre loro se la ridevano.

Salla Supercoppa con gol annullato a Trezeguet ad altre prodezze di De Santis, fino alla prova TV anti Ibra per il match scudetto e agli eccellenti finali di Perugia e Nakata, passando da quella volta in cui l'arbitro, seguendo le indicazioni di chi stava sopra di lui, scelse di "aiutare chi sta dietro" in classifica. Ovvero, come d'abitudine, loro".