Caso Rocchi-Inter, Alvino: “Che abbia perso quelle gare, non cambia un eventuale illecito”

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Carlo Alvino, giornalista, ha commentato il terremoto legato a Gianluca Rocchi e ai presunti arbitri desiderati dall'Inter

Carlo Alvino, giornalista, ha commentato il terremoto legato a Gianluca Rocchi e ai presunti arbitri desiderati dall'Inter. Il collega si è espresso così tramite i propri account social:

"Facciamo chiarezza! Che l’Inter abbia perso, pareggiato o vinto le partite “attenzionate” dal designatore non ha alcuna importanza ai fini dell’indagine! L’eventuale comportamento illecito del designatore si consuma nel momento stesso in cui viene agito!".