PSG-Basaksehir rinviata, Bakayoko sui social: "No al razzismo!"

La partita tra Paris Saint-Germain e Basaksehir non riprenderà stasera, a breve dovrebbe arrivare anche la comunicazione dell'UEFA: il club turco ha chiesto che il quarto uomo Coltescu (responsabile dell' episodio che ha portato alla sospensione nel primo tempo) fosse allontanato dallo stadio, rifiutandosi di tornare in campo. La UEFA avrebbe proposto di sostituire Coltescu con il VAR, ma ogni tentativo di mediazione è risultato vano. Il match sarà recuperato domani alle 18,55. Il bruttissimo episodio è stato commentato sui social dal centrocampista del Napoli Tiémoué Bakayoko che ha postato l'immagine con la scritta: "No al razzismo!" scrivendo: "STOP!"