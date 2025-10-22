Psv prende in giro il Napoli sui social in italiano: “Buongiorno”

di Fabio Tarantino

Ironia social dopo il ko in Champions. Il Psv sui suoi canali social ha postato la foto dello stadio di ieri col tabellone luminoso che indicava il risultato finale al triplice fischio: 6-2. Poi anche un "Buongiorno" in italiano (anche) come riferimento al cognome del difensore azzurro ieri protagonista di una prova complessa come per il resto del reparto. Per lui un autogol e diversi gravi errori. Ora il Napoli preparerà le prossime partire. Altri cinque prima di una nuova sosta per le nazionali.

Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18
Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15