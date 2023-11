Quagliarella si ritira, la Serie A lo celebra: "Un'icona del calcio. Buona fortuna, leggenda"

Nella giornata di ieri, Fabio Quagliarella ha detto addio al calcio dopo l'ultima avventura con la Sampdoria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Se ho smesso? Sì per forza, sono costretto". Nella giornata di ieri, Fabio Quagliarella ha detto addio al calcio dopo l'ultima avventura con la Sampdoria: "Sono svincolato - ha dichiarato a Sky - ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter scendere in campo. Avrò tutto il tempo per capire la strada da intraprendere".

Il saluto della Serie A. Non si è fatto attendere il messaggio della Lega Serie A, che attraverso i suoi canali social ha celebrato così l'ormai ex attaccante, protagonista in carriera anche con le maglie di Juventus, Udinese e Napoli: "Un'icona del calcio. Buona fortuna per quello che farai in futuro, leggenda".