Radio Marte, Sarnataro: "Il Napoli è la bruttissima copia di se stesso, urge una scossa"

Il giornalista di Radio Marte, Dario Sarnataro ha rilasciato un messaggio su Twitter in merito al deludente pareggio tra Torino e Napoli, queste le sue parole: "Pari giusto tra Torino e Napoli. Cambiano in parte modulo, uomini e sostituzioni rispetto a Genk ma nessun passo avanti. Non muta il momento del Napoli, senza brillantezza e idee di gioco, con poca grinta. Brutta partita con un brutto Napoli. Sembra una squadra spenta. Il Napoli sembra più equilibrato ma sterile, accettabili solo i primi 20' di gioco, nel secondo tempo meglio il Torino anche se la rete la divora Llorente. Il Napoli è la bruttissima copia di se stesso. Urge scossa, la sosta non so se può aiutare".