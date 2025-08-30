Rai, Perillo: "Vittoria sofferta ma giusta! Napoli padrone del gioco, ma troppo prevedibile"

vedi letture

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria in extremis del Napoli contro il Cagliari. Di seguito le sue parole: "La sfida contro il Cagliari è risultata più ostica del previsto. Alla fine è arrivata sul rush finale una vittoria sofferta quanto giusta. Napoli padrone assoluto del gioco, con un possesso palla impressionante, ma troppo prevedibile.

Nel primo tempo la squadra è apparsa lenta nella manovra. Nella ripresa si è visto più ritmo ma è spesso mancato lo spunto decisivo. Conte le ha provate tutte, cambiando modulo e sorprendendo al momento dell’assalto finale con l’inserimento di Ambrosino, apparso svelto e volitivo, al posto di Lucca. Poi il gol vincente di Anguissa, con un interno destro preciso su assist al bacio di Buongiorno. Arena Maradona in festa. E oltre a Elmas è in arrivo anche Hojlund. Ci sarà da divertirsi anche in Europa".