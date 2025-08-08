Video Raspadori va all'Atletico, ecco l'ultimo gol con la maglia del Napoli

Giacomo Raspadori sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid, l'affare tra il Napoli e Colchoneros è ormai definito. Jack ha già lasciato in serata il ritiro di Castel di Sangro per dirigersi verso la Spagna, dunque gli allenamenti di oggi sono stati con tutta probabilità gli ultimi svolti con la maglia azzurra.

Di seguito il video dell'ultimo gol di Raspadori.