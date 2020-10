Rigore non dato a Lozano, Pistocchi: "Il Var è il solito, pessimo Valeri".

Il Napoli è in svantaggio al 45' a Benevento, ma non c'è un rigore non concesso agli azzurri che grida vendetta. Il giornalista Maurizio Pistocchi su Twtitter: "In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lozano, del mancato intervento del VAR, che non richiama l’arbitro alla on field-review. Il VAR è il solito, pessimo Valeri".

In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lozano, del mancato intervento del VAR, che non richiama l’arbitro alla on field-review. Il VAR è il solito, pessimo Valeri pic.twitter.com/b6p18WIbsC — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 25, 2020