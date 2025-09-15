Video Rrahmani verso il recupero: sui social il video dell'allenamento

Amir Rrahmani vuole smaltire il prima possibile l'infortunio al flessore della coscia destra rimediato in nazionale con il Kosovo: il difensore centrale del Napoli sta lavorando senza sosta per questo, e sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui si allena a Castel Volturno. Rrahmani ha messo un match nel mirino per il rientro: quello contro il Pisa del prossimo lunedì.

Di seguito il video.