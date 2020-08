Sabato comincia il campionato del Lille, Osimhen: "Vi auguro il meglio!"

Manca ormai poco al fischio d'inizio in Ligue 1, con il Lille impegnato il 22 agosto alle 21 contro il Rennes. Victor Osimhen, proprio ex giocatore della squadra transalpina passato al Napoli nelle scorse settimane, ha dato il suo in bocca al lupo alla sua ex squadra attraverso Twitter: "Auguro il meglio al Lille che comincerà sabato la propria stagione!".

All the best to @losclive as they begin their league campaign this coming Saturday pic.twitter.com/tkKxRQCgHT