Scotto: “Altri infortuni nella rifinitura, poche idee e difesa fragile”
Il Napoli cade a Torino perdendo la prima gara stagionale in campionato, a decidere l'anticipo della settima giornata di Serie A è l'ex azzurro Simeone. Campioni d'Italia privi di McTominay e Hojlund, infortunati a poche ore dal calcio d'inizio. Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, commenta così sul proprio account X: "Il Napoli cade sotto il fuoco amico e incassa una sconfitta pesante sul campo del Torino.
L'ex, il napoletano Simeone condanna gli azzurri, senza sei titolari (McTominay e Hojlund infortunati nella rifinitura) e colpevole di aver giocato un primo tempo ancora una volta lento e sottoritmo, con poche idee. Nella ripresa si accelera e i cambi ancora una volta danno una mano, ma la difesa è fragile (Vlasic prende un palo) e Lucca in avanti è inconsistente. Segnali di crescita, almeno, da parte di #Lang e #Spinazzola si conferma ancora una volta prezioso".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
