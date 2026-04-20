Scotto: "Peggior prova della gestione Conte! Lezione di calcio di Sarri"

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"La Champions va conquistata prima possibile per evitare clamorosi rischi. Ma anche solo perdere il secondo posto sarebbe un peccato"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la brutta sconfitta casalinga del Napoli contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Il Napoli perde l’imbattibilità interna in campionato dopo un anno e mezzo. Lo fa con la peggiore prestazione della gestione Conte. Solo Milinkovic-Savic evita l’imbarcata contro la Lazio di Sarri, che al Maradona ha dato una lezione di calcio. La Champions va conquistata prima possibile per evitare clamorosi rischi. Ma anche solo perdere il secondo posto sarebbe un peccato, soprattutto se manca intensità e cattiveria".

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