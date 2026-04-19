Foto Un giorno da turista al centro storico : Vergara omaggiato a San Gregorio Armeno

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Fermo per infortunio, il talento azzurro ha visitato San Gregorio Armeno, celebre per le sue botteghe artigianali legate all’arte presepiale.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli ha scelto di concedersi una giornata di pausa per smaltire la delusione. Antonio Conte ha dato il via libera al relax, permettendo ai giocatori di approfittare della splendida domenica napoletana. Tra mare e momenti di svago, diversi azzurri si sono distribuiti tra spiagge e uscite in barca, sfruttando il clima favorevole per recuperare energie e staccare dalla routine agonistica.

Vergara tra tradizione e passeggiata nel centro storico

Il giovane Antonio Vergara ha invece scelto una giornata diversa, passeggiando tra le vie del centro storico di Napoli. Fermo per infortunio, il talento azzurro ha visitato San Gregorio Armeno, celebre per le sue botteghe artigianali legate all’arte presepiale. Qui ha fatto tappa presso gli storici laboratori, tra cui quello di Genny Di Virgilio, ricevendo in dono un tradizionale corno rosso, simbolo di fortuna secondo la cultura partenopea, e visitando anche la bottega Ferrigno, che lo ha omaggiato con una statuina personalizzata. Di seguito lo scatto pubblicato sui social dalla antica bottega presepiale.