Repubblica, Azzi punge il club: "S'avvicina il centenario, mancano tre cose chiave"
"Ma tifosi e addetti ai lavori si spaccano su Conte, come se per il futuro fosse lui l'ago della bilancia tra crescita e declino".
All'indomani del ko del Napoli contro la Lazio, il giornalista di Repubblica Marco Azzi scrive suo suo accunt X: "Il Napoli s'avvicina al centenario senza avere uno stadio di proprietà, un centro sportivo, una sede. Ma tifosi e addetti ai lavori si spaccano su Conte, come se per il futuro fosse lui l'ago della bilancia tra crescita e declino. Eh già: con lui non si fanno più plusvalenze...".
Il #Napoli s'avvicina al centenario senza avere uno stadio di proprietà, un centro sportivo, una sede. Ma tifosi e addetti ai lavori si spaccano su #Conte, come se per il futuro fosse lui l'ago della bilancia tra crescita e declino. Eh già: con lui non si fanno più plusvalenze... pic.twitter.com/hTvDPYxEHS— Marco Azzi (@marcoazzi66) April 19, 2026
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