Repubblica, Azzi punge il club: "S'avvicina il centenario, mancano tre cose chiave"

Repubblica, Azzi punge il club: "S'avvicina il centenario, mancano tre cose chiave"
Oggi alle 15:15Dai social
di Antonio Noto
"Ma tifosi e addetti ai lavori si spaccano su Conte, come se per il futuro fosse lui l'ago della bilancia tra crescita e declino".

All'indomani del ko del Napoli contro la Lazio, il giornalista di Repubblica Marco Azzi scrive suo suo accunt X: "Il Napoli s'avvicina al centenario senza avere uno stadio di proprietà, un centro sportivo, una sede. Ma tifosi e addetti ai lavori si spaccano su Conte, come se per il futuro fosse lui l'ago della bilancia tra crescita e declino. Eh già: con lui non si fanno più plusvalenze...".