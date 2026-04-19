D’Alessandro: “Tifosi scocciati se ne sono andati! Basta alibi, il mercato c’è sempre stato”
Un Napoli inguardabile contro la Lazio che ha portato a tanti tifosi azzurri di abbandonare prima del fischio finale l'impianto di Fuorigrotta. Il giornalista Massimo D'Alessandro scrive sul proprio account Instagram: "Una squadra in ginocchio. Il fantasma di se stessa. Un Napoli inerte. Una prestazione vuota. Squadra lenta, prevedibile e remissiva. Una partita diventata un incubo. La gente che si scoccia e se ne va. No, Napoli, così non va. Non è questo il modo di chiudere la stagione.
Il post Scudetto è difficile. Lo sapevamo già. Ma così no. Conte è chiamato a una svolta immediata. Le scelte recenti non hanno dato risposte, serve cambiare rotta. Lui sa come si fa. Ma basta alibi: le chiacchiere di mercato sono sempre esistite, il rispetto non c'entra. Quello lo si deve ai tifosi. Sempre".
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