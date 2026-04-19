Foto Lobotka a Capri: gita in barca con la compagna nel giorno di riposo

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Tra i protagonisti della giornata libera c’è stato anche Stanislav Lobotka, che ha optato per una gita in barca in compagnia della sua partner.

Dopo la delusione per la sconfitta casalinga contro la Lazio, il Napoli di Antonio Conte ha deciso di concedersi una pausa. L’allenatore azzurro ha infatti dato un giorno di riposo alla squadra, permettendo ai giocatori di staccare la spina e recuperare energie. Molti azzurri ne hanno approfittato per godersi la splendida domenica napoletana, favorita anche da condizioni climatiche ideali, scegliendo diverse attività all’aperto tra mare e relax.

Lobotka tra mare e relax a Capri

Tra i protagonisti della giornata libera c’è stato anche Stanislav Lobotka, che ha optato per una gita in barca in compagnia della sua partner, Simona Leskovska. La coppia ha scelto come meta Capri, una delle destinazioni più suggestive del golfo, ideale per una pausa all’insegna della tranquillità. Un momento di svago utile per lasciarsi alle spalle la recente sconfitta e ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni.