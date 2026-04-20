La Lazio festeggia le 4 vittorie di fila a Napoli, i tifosi replicano: “C’è chi festeggia Scudetti…”

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Oggi alle 20:50 Dai social di di @davidebaratto04

In molti hanno sottolineato come le ultime stagioni siano state molto difficili, evidenziando il paragone con il Napoli che intanto ha alzato tre trofei