La Lazio festeggia le 4 vittorie di fila a Napoli, i tifosi replicano: “C’è chi festeggia Scudetti…”
La Lazio festeggia le quattro vittorie di fila allo Stadio Diego Armando Maradona: con un tweet sul profilo X ufficiale, il club ha voluto celebrare il quarto successo di fila a Napoli. Infatti, prima dello 0-2 dello scorso sabato, c'erano stati altri tre risultati a favore dei biancocelesti in quel di Fuorigrotta: 0-1 nel 2024/25, 1-2 nel 2023/24 e 0-1 nel 2022/23.
Non tutti i tifosi della Lazio però hanno preso bene il post social: in molti, infatti, hanno tenuto a sottolineare come le ultime stagioni siano state molto difficili, mettendo in evidenza il paragone con il Napoli che intanto ha alzato tre trofei negli ultimi quattro anni. "Nel mentre hanno solo vinto due campionati, ma va bene lo stesso alla società", "Ma noi siamo noni in classifica!", o ancora "C'è chi festeggia gli Scudetti"... questi alcuni dei commenti.
📊 La quarta vittoria consecutiva a Napoli#NapoliLazio #AvantiLazio pic.twitter.com/1MGeCUBK2s— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 18, 2026
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