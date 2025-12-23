La gioia di Olivera: "Un altro con questa maglietta!"

Il Napoli supera anche il Bologna e vince la Supercoppa italiana 2025, aggiungendo quindi già il secondo trofeo in bacheca dalla gestione di Antonio Conte. Una gara dominata in lungo e in largo ed un successo che fa ben sperare per il futuro del club di Aurelio De Laurentiis.

Così l'esterno azzurro Mathias Olivera, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per la conquista della coppa: "Un altro con questa maglietta!". Di seguito il post.