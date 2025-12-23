Gutierrez festeggia il trofeo con un buon augurio: "Il primo di molti"

Il Napoli supera anche il Bologna e vince la Supercoppa italiana 2025, aggiungendo quindi già il secondo trofeo in bacheca dalla gestione di Antonio Conte. Una gara dominata in lungo e in largo ed un successo che fa ben sperare per il futuro del club di Aurelio De Laurentiis.

Così l'esterno azzurro Miguel Gutierrez, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha festeggiato la conquista della coppa con un buon augurio: "Il primo di molti". Di seguito il post.