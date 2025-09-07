Foto

Secondo Mondiale per l'Italia Volley Femminile: applaude anche Conte

Oggi alle 17:30Dai social
di Antonio Noto

La Nazionale di pallavolo femminile conquistato il secondo oro mondiale della storia battendo in finale la Turchia 3-2. Ancora un trionfo per l'Italia di Julio Velasco, che dopo l'oro alle Olimpiadi e in Nations League ottiene la 36esima vittoria di fila. 

Applaude al trionfo delle azzurre anche Antonio Conte. Il tecnico del Napoli scrive un messaggio social con un like sotto al post pubblicato dalla federazione mondiale di Volley su Instagram. Di seguito dell'allenatore campione d'Italia.