Simeone lascia Napoli, i suoi ex compagni lo salutano: pioggia di messaggi social

Giovanni Simeone lascia il Napoli ed è un nuovo calciatore del Torino. L’attaccante argentino ha voluto congedarsi dalla piazza partenopea con uno splendido messaggio pubblicato sui social, a cui hanno fatto seguito numerosi commenti su Instagram da parte di tanti suoi ex compagni di squadra. Diversi calciatori del Napoli lo hanno salutato, esprimendo stima e affetto per il Cholito.

Buongiorno ha scritto: “Brividi. In bocca al lupo, Cholito”, Beukema: “Mucho rapido hermano. In bocca al lupo”. Mazzocchi ha aggiunto: “Il tuo esempio lo porterò con me sempre. Ti voglio bene”. Lobotka ha optato per l’inglese: “Good luck, Cholito”, mentre Olivera ha scritto: “Grande amico, grato di tutto ciò che abbiamo vissuto. Ti auguro il meglio, ci mancherai. Sempre successi”.

Juan Jesus ha sottolineato la sua professionalità: “Sei sempre stato un esempio di disciplina. Ti auguro il meglio, amico”. Anche Meret ha voluto salutarlo: “Grazie a te, amico mio! È stato un piacere condividere tanti bei momenti. Sei un esempio per tutti, mi mancherai”.

Raspadori invece ha commentato: “Grazie Cholito, quante ne abbiamo passate insieme. Un grande in bocca al lupo per tutto quello che verrà. Ti voglio bene, tanto”. Infine, il capitano Di Lorenzo: “In bocca al lupo, amico mio. Ci mancherai tanto. Ti meriti il meglio”. Un addio pieno di affetto, che testimonia quanto Simeone fosse apprezzato dentro e fuori dal campo.