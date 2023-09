“Testosterone in farmaci da banco”, Dir. Sky Sport si scusa sui social per un servizio errato su Pogba

La redazione di Sky Sport, parlando della vicenda legata al centrocampista della Juventus, si è resa protagonista di una gaffe che non è passata inosservata.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c’è pace per Paul Pogba dopo il suo ritorno alla Juventus. Prima l’infortunio e, soprattutto, la gestione dell’infortunio al ginocchio di più di un anno fa che l’ha sostanzialmente estromesso per tutta la scorsa stagione, poi i problemi muscolari e adesso anche la sospensione cautelare del Tribunale Nazionale Antidoping per la positività al testosterone riscontrata dopo la partita con l’Udinese nella prima giornata di Serie A.

La redazione di Sky Sport, parlando della vicenda legata al centrocampista della Juventus, si è resa protagonista di una gaffe che non è passata inosservata. Nel corso di un servizio andato in onda sull’emittente satellitare si sosteneva che il testosterone è contenuto in farmaci non da banco, ma in realtà è presente farmaci per i quali è necessaria la ricetta medica. L’errore è stato segnalato da numerosi utenti sui social e per questo motivo Federico Ferri, direttore di Sky Sport, si è scusato con i telespettatori.