Tonelli ed il saluto social: da Reina a Koulibaly, tanti messaggi per l'ex azzurro

Lorenzo Tonelli è da oggi un nuovo giocatore della Sampdoria. L'ex difensore azzurro già su Instagram aveva ormai annunciato l'addio al Napoli, con un post dedicato a compagni e tifosi. Diversi i commenti che hanno condito il messaggio di Tonelli: "Esempio di professionalità e dedizione, in bocca al lupo fratello!", ha scritto l'ex compagno Pepe Reina. "Sei un grande", il messaggio di Koulibaly per Tonelli, mentre l'ex azzurro ed ora alla Samp Gabbiadini ha accolto via social il nuovo compagno con un messaggio ironico: "Dove vai ora?".