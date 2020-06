Tv Luna - Il Napoli partirà in treno per Roma alle 11: due azzurri dal 1'

"Napoli-Juve, gli azzurri partiranno domattina in treno per Roma alle 11:00 dalla Stazione Centrale. Gattuso comunicherà le sue scelte nella riunione tecnica del pomeriggio. Tornano titolari Fabian Ruiz e Mario Rui". Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino ha dato gli ultimi aggiornamenti con un messaggio su Twitter sulla spedizione azzurra che domani farà capolinea a Roma per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

