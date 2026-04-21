Video Un barista speciale! Hamsik con la parrucca: l’esilarante siparietto con i tifosi

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Marek Hamsik, ex capitano e autentica leggenda del Napoli, è tornato recentemente in città in occasione della sfida contro la Lazio

Marek Hamsik, ex capitano e autentica leggenda del Napoli, è tornato recentemente in città in occasione della sfida contro la Lazio, confermando ancora una volta il legame profondo e mai interrotto con l’ambiente partenopeo. Lo slovacco, simbolo di un’era azzurra durata oltre un decennio, è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi durante alcune visite in ristoranti e locali del centro, dove non sono mancati momenti di affetto e riconoscenza per ciò che ha rappresentato con la maglia numero 17.

L’abbraccio dei tifosi e il siparietto social diventato virale

Nel corso del suo soggiorno napoletano, Hamsik si è reso protagonista anche di un curioso e divertente episodio che ha rapidamente fatto il giro dei social. L’ex centrocampista è infatti apparso in foto e video mentre, con una parrucca e in versione “barista per un giorno”, ha scherzato con i presenti dando vita a un siparietto molto apprezzato dai tifosi. Di seguito le immagini, diventate virali in poche ore.