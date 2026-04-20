Longhi: "Una grande Lazio consegna lo scudetto all'Inter all 99%"

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"Un anno fa pareggiando a San Siro la squadra di Sarri aveva di fatto tolto lo scudetto ai nerazzurri di Simone Inzaghi".

Il giornalista Bruno Longhi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la brutta sconfitta casalinga del Napoli contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Per il quarto anno di fila la Lazio vince al Maradona interrompendo l’imbattibilita’ casalinga del Napoli che durava da 16 mesi (anche allora la sconfitta era arrivata contro la squadra dell’ex Sarri). La Lazio gioca un grande primo tempo, gol di Cancellieri e rigore fallito da Zaccagni. Ad inizio ripresa il raddoppio di Basic per il definitivo 2-0 che consegna al 99% lo scudetto all’Inter. Un anno fa pareggiando a San Siro la squadra di Sarri lo aveva di fatto tolto ai nerazzurri di Inzaghi".

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