Auriemma: "Conte eviti di utilizzare questi 2 giocatori, hanno la testa al Mondiale"
Raffaele Auriemma, giornalista, ha scritto un post sui social: "L'unico da elogiare è De Laurentiis. Con gli investimenti fatti (230,5 milioni), era lecito aspettarsi di lottare per lo Scudetto e di avere più gol dagli attaccanti. A fine campionato sarà giusto analizzare chi trattenere e chi, invece, dismettere. Incluso l'allenatore".
Inoltre parlando dell'allenatore del Napoli ha aggiunto: "La testardaggine di Conte ha costretto i tifosi del Napoli a fischiare per il primo tempo scadente contro la Lazio. Un suggerimento per il coach: eviti di utilizzare i calciatori logori, o Mc Tominay e De Bruyne che hanno la testa al Mondiale".
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