Foto Uno stop in cielo di Kvara fa innamorare Parigi: lo scatto è virale sui social

Khvicha Kvaratskhelia sta facendo bene nelle sue prime settimane da calciatore del PSG. Ieri è subentrato nella ripresa del match contro il Rennes e con un controllo ha fatto innamorare tutti. Uno stop volante, in spaccata, ritratto in una foto che ha fatto il giro del web. E anche delle riviste francesi, come Le Parisien, che ne ha scritto oggi:

"La foto era iniziata a circolare sui social prima che il Psg la pubblicasse ufficialmente. «Se il calcio avesse un logo, questo gesto di Kvara sarebbe perfetto», ha scritto un tifoso parigino su X. «È folle! Lancia il tuo logo, Kvara», commenta un altro. Su X, diversi tifosi lo hanno paragonato al logo della Bundesliga, anche se la gamba del giocatore del Psg è più alta. È già stato stilizzato e riprodotto sotto forma di un nuovo logo del Psg. Un tifoso lo ha paragonato a un fumetto manga, al personaggio Seishiro Nagi. I tifosi parigini sono ormai impazziti per il georgiano, soprattutto dopo il gol contro il Liverpool, annullato per fuorigioco di qualche centimetro".