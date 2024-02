Varriale: "2° posto della Juve rappresenta l'imbarazzante mediocrità del nostro campionato"

Così scrive su X il giornalista Rai Enrico Varriale, dopo la deludente sconfitta interna della Juventus contro l'Udinese.

"La più grande colpa e il maggior rammarico per il Napoli, con in primis Aurelio De Laurentiis, ma pure allenatori e giocatori, è il nono posto in una Serie A la cui imbarazzante mediocrità è rappresentata dal 2° posto della Juventus. Inter a parte, un torneo di terza fascia europea". Così scrive su X il giornalista Rai Enrico Varriale, dopo la deludente sconfitta interna della Juventus contro l'Udinese.