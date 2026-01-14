Varriale: "Ci prova il Napoli ma non sfonda, Fabbri dà ragione sempre agli ospiti"
Palso falso del Napoli che non riesce a scardinare il muro eretto dal Parma e non va oltre lo 0-0 al Maradona anche per un rete annullata a McTominay per pochi millimetri. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Ci prova il Napoli, stanco e incerottato, ma non sfonda il bunker del Parma con il portiere esordiente Rinaldi migliore in campo.
Annullato un gol a McTominay per fuorigioco di millimetri, ma pure in alcuni episodi in area (trattenuta sullo scozzese) Fabbri dà ragione sempre agli ospiti".
