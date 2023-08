Varriale: "Inizia la Serie A ormai punto di partenza per i top player, Napoli unica eccezione"

"Campioni d' Italia favoriti d'obbligo, ma da oggi parla il campo”.

Alle 18,30 parte il campionato di Serie A, il giornalista Enrico Varriale commenta così su Twittter: “Comincia una Serie A ormai non più meta di arrivo ma punto di partenza per i calciatori top. Unica eccezione il Napoli, che conferma Osimhen e Kvaratskhelia e si assicura pure un grande prospetto come Gabri Veiga. Campioni d' Italia favoriti d'obbligo, ma da oggi parla il campo”.