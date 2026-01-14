Varriale: "Inter-Napoli aveva prosciugato energie a entrambe, due fattori regalano il +6"

Ieri alle 23:10Dai social
di Antonio Noto

L'Inter fatica ma batte il Lecce 1-0 a San Siro allungando di sei punti su Napoli e Milan. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Soffre anche l'Inter a conferma che la sfida con il Napoli aveva prosciugato energie a entrambe le squadre ma alla fine la squadra di Chivu piega Lecce con un gol di Pio Esposito entrato dalla panchina.

La rosa profonda senza infortuni regala il break alla capolista ora a +6".