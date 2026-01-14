Varriale: "Inter-Napoli aveva prosciugato energie a entrambe, due fattori regalano il +6"
L'Inter fatica ma batte il Lecce 1-0 a San Siro allungando di sei punti su Napoli e Milan. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Soffre anche l'Inter a conferma che la sfida con il Napoli aveva prosciugato energie a entrambe le squadre ma alla fine la squadra di Chivu piega Lecce con un gol di Pio Esposito entrato dalla panchina.
La rosa profonda senza infortuni regala il break alla capolista ora a +6".
Soffre anche @Inter a conferma che la sfida con @sscnapoli aveva prosciugato energie a entrambe le squadre ma alla fine la squadra di #Chivu piega #Lecce con un gol di #PioEsposito entrato dalla panchina. La rosa profonda senza infortuni regala il break alla capolista ora a +6.— enrico varriale (@realvarriale) January 14, 2026
