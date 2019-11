Varriale polemizza: "A Madrid applicano il Var correttamente non come Rocchi in Atalanta-Juve"

Il giornalista Rai, Enrico Varriale ha scritto un post su Twitter in merito alla corretta applicazione del Var in Real Madrid-Paris Saint Germain: "A Madrid applicano il Var in maniera completamente opposta a quanto fatto da Rocchi in Atalanta-Juve. Tolto un rigore con espulsione al portiere del Real Madrid per un fallo a centrocampo avvenuto molti secondi prima. Protocollo europeo diverso da quello italiano".

