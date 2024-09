Varriale replica allo juventino Zampini: "Parla di Napoli-Parma più dei napoletani, mette le mani avanti..."

Massimo Zampini, noto tifoso juventino e opinionista Mediaset, aveva commentato così su X la vittoria del Napoli contro il Parma: "Nel mondo alla rovescia del calcio italiano, dove i giudizi variano in base alla maglia (cit), immaginate il tweet di Varriale dopo questo Juve-Parma 2-1. Immaginate quel poro arbitro intervistato da lui tra dieci anni a novantesimo minuto.

Ps. 1) per napolisti insultanti: il tweet non è sull'arbitro ma sulle varrialate dopo vittorie Juve così. 2) la comica faziosità dei soliti noti alla Varriale non va evidenziata (con parsimonia) per il mesto ruolo odierno, ma per i 30 anni in cui hanno avvelenato il calcio in tv".

Pronta la replica del giornalista Enrico Varriale: "Finita l'era aurea (per lui) di Andrea Agnelli, Massimino, poco considerato dalla nuova gestione, si attacca a tutto. La sua ossessione per Orsato, il braccialletto di Rocchi, Napoli-Parma di cui lui è la sua banda di vittimisti cronici parlano più della tifoseria napoletana.

Tranquillo, la Juventus è una squadra forte, costruita da un grande direttore come Giuntoli e con un ottimo allenatore. Mettere le mani avanti perché magari anche quest'anno non vincerete lo scudetto perché c'è qualche squadra più forte è ridicolo oltre che controproducente".

