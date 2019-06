VIDEO - Ancelotti: "Grazie a tutti per gli auguri, cento di questi giorni mi dico da solo"

Sessant'anni, festeggiati ieri, per Carlo Ancelotti. L'allenatore del Napoli ha postato sui suoi canali social un video dedicato a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per lui: "Grazie a tutti quelli che si sono ricordati del mio compleanno. Sono molto felice che vi siate ricordati di me. cento di questi giorni mi dico da solo. Grazie a tutti".