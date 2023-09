VIDEO - Atalanta come Napoli: ironia TikTok su Scamacca per un tiraccio in curva

TikTok, ve lo stiamo dicendo da quando è scoppiato il caso-Osimhen, funziona così: "deridere" - un tesserato con un video ironico è in piena linea

TikTok, ve lo stiamo dicendo da quando è scoppiato il caso-Osimhen, funziona così: "deridere" - per utilizzare il termine scelto dal manager Calenda - un proprio tesserato con un video divertente e ironico è in piena linea con i paradigmi e il target della piattaforma. Come il Napoli, l'ha fatto anche l'Atalanta con Scamacca, per un tiraccio finito in Curva. Ma lì nessuno si è indignato... Di seguito le immagini tratte da TikTok.