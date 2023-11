VIDEO - Brividi al Maradona: l'omaggio della SSCNapoli a Diego

La SSCNapoli ricorda con un video da brividi Diego Armando Maradona nel terzo anniversario della sua scomparsa.

La SSCNapoli ricorda con un video da brividi Diego Armando Maradona nel terzo anniversario della sua scomparsa. Attraverso i propri canali social, il club azzurro ha postato un video dell'omaggio al Pibe de Oro che si è tenuto allo Stadio Maradona quest'oggi durante Atalanta-Napoli.

L'amico ed ex manager dell'argentino Stefano Ceci, insieme al dirigente ed ex compagno di squadra Luigi Caffarelli hanno lasciato salire in aria, spinta da dei palloncini azzurri, la maglia numero dieci scudettata di quest'anno creata in onore dell'indimenticato fuoriclasse. Di seguito le toccanti immagini.