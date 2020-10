VIDEO - De Luca stronca la movida: "Coprifuoco a mezzanotte, ad Halloween tutto chiuso già alle 22!"

Per bloccare il coronavirus è fondamentale dare una stretta alla movida. A pensarlo è Vincenzo De Luca, governatore della Campania, intervenuto tramite i social per dare le ultime sull'emergenza: "Nelle prossime ore prenderemo altre decisioni su quelle attività che favoriscono gli assembramenti. I bar potranno rimanere aperti fino alle 23, per chi ha posti a sedere sicuri invece fino a mezzanotte. Sarà vietato l'asporto. E' la movida che dovrà essere bloccata perché abbiamo verificato una grande percentuale di irresponsabili che parla con la mascherina sotto al collo".

SU HALLOWEEN - "Vi anticipo che nel fine settimana di Halloween chiuderemo tutto alle 22. Halloween è quest'immensa idiozia, un'americanata importata nel nostro paese, un monumento all'imbecillità. Siccome sento che già si stanno preparando a fare le feste, dalle 22 il weekend di Halloween sarà tutto chiuso, non sarà consentita neanche la mobilità. Inoltre faremo il coprifuoco dopo la mezzanotte anche nei prossimi giorni, non è più tempo di tolleranza".