VIDEO - Il Cagliari prosegue gli sfottò: “Chef Luvumbo, stasera pizza?”

Il Napoli viene beffato all'ultimo minuto sul campo del Cagliari. Al 96' la rete di Zito Luvumbo pareggia il vantaggio di Victor Osimhen e manda in estasi l'Unipol Domus. Tifosi in visibilio per un punto conquistato in una partita che sembrava persa dai sardi.

Il club rossoblù pure non si è contenuto con i festeggiamenti. Sui social, oggi, ha proseguito con gli sfottò, pubblicando un video con l'attaccante angolano ai fornelli e le immagini del gol subito dopo. "Chef, stasera pizza?", la didascalia scelta dal Cagliari.