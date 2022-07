VIDEO - Il Toronto presenta Insigne sui social: "Impara la leggenda de Il Magnifico"

In attesa della presentazione ufficiale al BMO Field del 7 luglio, il Toronto Fc ha presentato con dei video promo sui social Lorenzo Insigne. "Conosci il nome, ora impara la leggenda. Non perderti la prima mondiale de Il Magnifico: Lorenzo Insigne presentato al BMO". Così scrive il club canadese su Twitter.

