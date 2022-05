VIDEO - Iodice ironizza con Insigne: "Non hai mai superato Pescara, come ci vai a Toronto? Ti voglio bene!"

Peppe Iodice, comico napoletano, ha partecipato alla festa d'addio di Lorenzo Insigne, è salito sul palco e gli ha dedicato un discorso ironico

"Ma come uscite da questa tarantella? Non vi ci vedo proprio in Canada". Peppe Iodice, comico napoletano, ha partecipato alla festa d'addio di Lorenzo Insigne, è salito sul palco e gli ha dedicato un discorso ironico, comico ma anche ricco d'affetto. "Tu il massimo sei andato a Pescara, come ci vai a Toronto? Quello non è Toronto del Greco" tra le risate del capitano azzurro.