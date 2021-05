VIDEO - Koulibaly leader: viaggio a Firenze per sostenere i compagni nonostante l'infortunio

Kalidou Koulibaly ha viaggiato fino a Firenze per sostenere i compagni nella delicata trasferta sul campo della Fiorentina. E l'ha fatto nonostante l'infortunio, dimostrando ancora una volta di essere un leader. Lo spiega anche Daniele 'Decibel' Bellini, speaker del San Paolo, che ha mostrato le immagini del viaggio in Toscana su Twitter: "Quando da infortunato non sei convocato e potresti stare a casa ma decidi di farti una trasferta per essere vicino alla squadra: questo è Kalidou Koulibaly".

