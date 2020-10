VIDEO - Koulibaly saluta i tifosi dall'Anoeta: "Ora testa al Sassuolo, faremo di tutto per vincere!"

Grande protagonista della serata azzurra di Europa League è senza dubbio Kalidou Koulibaly. Cosi il difensore senegalese ha voluto saluta i tifosi del Napoli direttamente dall'Anoeta con un messaggio pubblicato sui canali social del club: "Ciao ragazzi! Anche se non siete allo stadio lo so che siete sempre vicino a noi, ci fa piacere. Spero che vi abbiamo fatto contenti questa sera, vi do appuntamento questa domenica contro il Sassolo, faremo di tutto per vincere questa partita. Siamo sempre con voi! Forza Napoli Sempre!"