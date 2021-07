VIDEO - Koulibaly versione rapper: "Sono napoletano!"

Kalidou Koulibaly in versione rapper in uno video che sta spopolando sui social. Il difensore del Napoli si è cimentato in 'Cos cos cos', una delle canzoni più note di Clementino. E' lo stesso rapper partenopeo ad aver pubblicato su Facebook l'esilarante filmato che si conclude con Koulibaly, che divertito urla verso la camera: "Sono napoletano!". Di seguito le immagini.