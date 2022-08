VIDEO - L'obiettivo Simeone out dalle gare col Verona, ma spinge in palestra: le immagini sui social

Giovanni Simeone continua ad allenarsi, in attesa di una chiamata del Napoli (dopo la cessione di Andrea Petagna).

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone continua ad allenarsi, in attesa di una chiamata del Napoli (dopo la cessione di Andrea Petagna). E sui social il centravanti argentino, in uscita dall'Hellas Verona, mostra il suo allenamento in palestra, con carichi pesanti, riuscito perfettamente.