VIDEO - La SSCN celebra il 3-1 al Milan del 2008: nei rossoneri c'era Gattuso e il tecnico era Ancelotti

L'account ufficiale del Napoli su Instagram, ha voluto celebrare con un video la vittoria del Napoli contro il Milan del 2008, nell'ultimo turno di campionato, finita con il risultato di 3-1 al San Paolo di Napoli. Strano gioco del destino, il Milan aveva in panchina Carlo Ancelotti, in mezzo al campo, nei rossoneri, c'era Gattuso che scivolando fece partire l'azione dello straordinario gol di Hamsik. Alla fine fu un trionfo del Napoli e una disfatta per il Milan che perse la possibilità di accedere alla Champions.