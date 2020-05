VIDEO - La SSCN mostra le immagini del 3° giorno di allenamenti: la clip sui social

Terzo giorno di allenamenti individuali per i calciatori del Napoli nel centro sportivo di Castel Volturno. Il Napoli, come gli altri club di Serie A, sono in attesa di scoprire le sorti del campionato. Nel frattempo gli azzurri continuano ad allenarsi: la SSC Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter, ha mostrato una clip della seduta, nelle immagini ci sono Ospina, Politano, Koulibaly, Malcuit, Insigne e Fabian.